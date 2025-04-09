В Испании призывают ЕС пересмотреть отношения с Китаем на фоне тарифов Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Европейский Союз пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне глобальных потрясений, вызванных решением США ввести масштабные тарифы.

Об этом он заявил во время пребывания во Вьетнаме, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Санчес обратился к союзникам по ЕС с призывом пересмотреть готовность находить новых партнеров на фоне тарифов американского президента Дональда Трампа.

"То, что делает президент США Дональд Трамп с глобальной торговлей, должно заставить Европу пересмотреть свою готовность находить новых партнеров и открывать новые рынки", – заявил он.

Премьер Испании подчеркнул, что ситуация с США требует адаптации всех, и это включает изменение позиции Европы в отношении Китая, а также изменение позиции Китая в отношении Европы.

"Торговая война не выгодна никому. Никто не выигрывает от торговой войны. Каждая страна проигрывает, особенно рабочие и средний класс", – подчеркнул он.

Напомним, Трамп заявил, что Европейский Союз должен будет взять на себя обязательства купить американских энергоносителей на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Комментируя свою тарифную политику, американский президент назвал ее "войной с миром", но впоследствии отказался от этих слов, заявив, что "это вовсе не война", ссылаясь на то, что мировые лидеры прибывают в США для переговоров.

8 апреля Белый дом объявил, что США введут в отношении Китая тарифы в 104% из-за отказа Пекина отменить свои контрмеры.

Подробно о тарифной войне американского президента в статье: "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".