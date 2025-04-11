Умеров рассказал о намерениях Норвегии оснастить бригады ВСУ современным оружием

Норвегия поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями, готова выделить значительные средства на боеприпасы и развивать оборонно-промышленное сотрудничество.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре О. Сандвиком в своем Телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда".

Он поблагодарил коллегу за инициативу правительства и поддержку народа Норвегии – в частности, за решение выделить дополнительные 5 млрд евро помощи по безопасности Украине на 2025 год, поднимая общий объем помощи на этот год до 7 млрд евро.

По его словам, одним из основных вопросов для обсуждения стало оснащение подразделений.

"Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз", – сообщил Умеров.

"Второй приоритет – обеспечение боеприпасами. Обсудили различные механизмы поставки качественных снарядов для фронта. Норвегия как активный участник "чешской инициативы" готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов для украинской армии", – отметил министр.

Также стороны сосредоточили внимание на развитии оборонно-промышленного сотрудничества.

"Обсудили запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями – в частности, в сферах ПВО и морских решений. Двигаемся в направлении углубления этого взаимодействия", – добавил Умеров.

Норвегия также официально присоединилась к возглавляемой Британией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.