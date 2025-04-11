Умєров розповів про наміри Норвегії щодо озброєння бригад ЗСУ сучасною зброєю

Норвегія допоможе озброїти бригади Збройних сил України сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре О. Сандвіком у своєму Телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".



Він подякував колезі за ініціативу уряду та підтримку народу Норвегії – зокрема, за рішення виділити додаткові 5 млрд євро безпекової допомоги Україні на 2025 рік, піднімаючи загальний обсяг допомоги на цей рік до 7 млрд євро.



За його словами, одним із основних питань для обговорення стало оснащення підрозділів.

"Норвегія допоможе озброїти наші бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями. Це критично важлива підтримка на тлі актуальних загроз", – повідомив Умєров.



"Другий пріоритет – забезпечення боєприпасами. Обговорили різні механізми постачання якісних снарядів для фронту. Норвегія як активний учасник "чеської ініціативи" готова виділити значні кошти на закупівлю боєприпасів для української армії", – зазначив міністр.



Також сторони зосередили увагу на розвитку оборонно-промислової співпраці.

"Обговорили запуск нових спільних проєктів із норвезькими компаніями – зокрема, у сферах ППО та морських рішень. Рухаємося в напрямку поглиблення цієї взаємодії", – додав Умєров.

Норвегія також офіційно долучилась до очолюваної Британією і Латвією "коаліції дронів" для України.