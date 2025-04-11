Зеленский обратился к участникам "Рамштайна" из Кривого Рога, призвал предоставить 10 Patriot

Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, призвал усилить нашу страну десятью дополнительными системами Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что обращается к участникам заседания из Кривого Рога. По его словам, город живет в условиях почти постоянной воздушной тревоги – из-за беспилотников или российских ракет.

"Самая опасная угроза – это баллистические ракеты. Когда возникает баллистическая угроза, у людей есть всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия. Только представьте, как это – выпускать ребенка на улицу или просто гулять по городу, зная, что ракета может прилететь через 5 минут после запуска. Это постоянная опасность", – сказал он и напомнил, что ровно неделю назад Россия убила в Кривом Роге 19 человек, девять из которых – дети.

По его словам, ряд городов в Украине нуждаются в дополнительной защите от российских ракет.

"Вы знаете, что Украина испытывает дефицит систем противовоздушной обороны. Вы знаете, что системы Patriot могут эффективно защитить от баллистических угроз. Вы также знаете, что мы вынуждены перемещать системы, которые у нас есть, по всей стране, чтобы дать хотя бы временную защиту разным городам. И вы знаете, что происходит, когда даже одна система выходит из строя – это означает потерянные жизни", – сказал Зеленский.

Именно поэтому он попросил участников "Рамштайн" сосредоточиться прежде всего на противовоздушной обороне для Украины.

"Мы действительно нуждаемся в этом. Десять систем Patriot – у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы заставить их работать в пользу мира. Нам нужен этот результат", – подчеркнул президент.

В марте американский президент Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что сейчас ведется работа с другими странами для получения еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.