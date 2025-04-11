Умєров: працюємо з іншими країнами для отримання ще одного Patriot

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що наразі ведеться робота з іншими країнами для отримання ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр сказав під час спілкування із журналістами після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Умєров відзначив роботу Німеччини як лідера "коаліції ППО", а також додав, що вона оплатить закупівлю інших систем ППО, а також створить фонд, з якого буде оплачуватись закупівля ракет-перехоплювачів, зокрема до систем Patriot.

"Ми працюємо зараз з іншими країнами, щоб отримати ще один Patriot. Німеччина, як лідер "коаліції ППО", знає, з ким ми працюємо, і буде допомагати нам фінансувати не тільки Patriot, а й інші системи", – розповів він.

На запитання, чи вдалось домовитись про ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів в Україні, міністр відповів: "Ми спілкувались і не хочемо заглиблюватись в деталі. Це наразі відпрацьовано, спілкуємось про модальності, і те, яким чином ці підприємства працюватимуть в Україні".

У березні американський президент Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському співпрацювати з ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Водночас в ході "Рамштайну" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.