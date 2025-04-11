Глава МИД Эстонии отреагировал на задержание танкера из "теневого флота" РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прокомментировал задержание в эстонских водах нефтяного танкера Kiwala из российского "теневого флота".

Как сообщает "Европейская правда", заявление эстонского министра приводит ERR.

Глава МИД Эстонии отметил, что это доказывает, что скоординированные шаги союзных стран, которые омывает Балтийское море, работают, а также защищают окружающую среду и безопасность на море.

Это первое судно "теневого флота", задержанное Эстонией, поэтому Тсахкна высоко оценил действия Сил обороны Эстонии.

"Мы действуем скоординировано и целенаправленно, чтобы защитить нашу безопасность и окружающую среду, и реализуем свое право на проверку подозрительных судов, проходящих через исключительную экономическую зону Эстонии", – подчеркнул он.

По словам министра, танкер Kiwala вошел в эстонские воды без регистрации и страховки, и в отношении него были введены санкции со стороны ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

Танкер направлялся в российский порт Усть-Луга, после того как начал свой рейс в Индии.

Эстонская операция по его задержанию началась в четверг вечером, когда судно приблизилось к территориальным водам Эстонии, и продолжилась, когда оно вошло в них, около 3 часов утра по местному времени в пятницу.

Напомним, в конце марта Германия заменила экипаж на нефтяном танкере Eventin из российского "теневого флота", который задержала в середине марта, и взяла под свой контроль судно, включая его груз.