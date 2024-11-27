В Сербии суд освободил экс-министра строительства, которого арестовали после трагедии на вокзале

Высший суд Сербии в среду освободил бывшего министра строительства Горана Весича, задержанного на прошлой неделе в связи с обвалом крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 15 человек.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление Высшего суда в Новом Саде, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, в среду, 27 ноября, Высший суд в Новом Саде заявил, что "снял арест" с Весича, поскольку доказательства, представленные прокуратурой, не дают достаточных оснований подозревать его в совершении уголовного преступления.

Журналисты акцентировали – Весич подал в отставку сразу после катастрофы в Новом Саде. Министр торговли Томислав Момирович, который был министром транспорта и инфраструктуры во время реконструкции железнодорожного вокзала, также подал в отставку.

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Остальные 10 человек остаются под стражей, в том числе две женщины, которые находятся под домашним арестом.

Напомним, кровля на входе в вокзал Нового Сада внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.

Трагедия вызвала возмущение людей, которые говорили, что гибель людей стала результатом коррупции. В Новом Саде с начала ноября продолжаются протесты оппозиции.

На прошлой неделе сербская прокуратура арестовала 11 человек в связи с трагедией, в том числе бывшего министра строительства Горана Весича.

22 ноября жители нескольких городов и городков по всей Сербии вышли на улицы и почтили память 15 жертв обвала навеса на железнодорожном вокзале.