Reuters: у Трампа начали признавать недостижимость мирного соглашения по Украине в ближайшие месяцы

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентство Reuters узнало на условиях анонимности от двух должностных лиц США.

Трамп и его советники ставили цель достичь полного прекращения огня до апреля или мая. А долговременное мирное соглашение они надеялись заключить в последующие месяцы. Но ни одна из этих договоренностей не выглядит близкой, говорят источники агентства.

Американские высокопоставленные чиновники уже несколько недель подряд в частных разговорах жалуются на то, как Киев ведет переговоры: якобы украинцы сопротивляются соглашению по добыче полезных ископаемых и продвижению вперед мирных переговоров. Но в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочаровываются в Москве.

Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники в Белом доме и Государственном департаменте признали, что лидер России Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долговременное мирное соглашение. Они обсудили, какие экономические или дипломатические санкции, если таковые имеются, могли бы подтолкнуть Россию к заключению соглашения, говорят источники.

Растущий гнев в отношении России, в том числе со стороны самого президента Трампа, знаменует собой изменение во внутренних дискуссиях американской администрации относительно готовности Москвы к переговорам.

Трамп неделями заявлял, что доверяет российскому лидеру, и что он верит в приверженность Путина к миру. Но в последние дни Белый дом стал настороженно относиться к намерениям Путина, отмечают источники. Между тем, Трамп продолжает публично демонстрировать свою веру в то, что Путин хочет закончить войну.

Неясно, какие конкретные планы администрация может иметь в отношении давления на Москву, но один американский чиновник сказал, что Белый дом продолжает рассматривать дополнительные тарифные и санкционные меры, которые он может наложить на Россию.

В воскресенье Трамп заявил в интервью NBC News, что он "разозлился" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.

На встрече с министрами иностранных дел стран Балтии на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил своим коллегам, что мир в Украине не гарантирован, и указал, что США все еще далеки от заключения соглашения.