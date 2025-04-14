Новый пакет санкций против России будет рассматриваться Советом ЕС в мае

Новый, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас отметила, что до заседания министров иностранных дел ЕС в мае 2025 будут собраны все предложения по 17-му пакету санкций ЕС против РФ.

"Мы работаем над 17-м пакетом санкций, чтобы добавить в него теневой флот и различные другие элементы и "собрать" его в Совет министров иностранных дел в мае", – заявила Кая Каллас.

Как сообщалось, в 17-й пакет санкций против России, в частности, могут войти российский "Росатом", экспорт сжиженного газа и "теневой" флот РФ.

Ранее Франция призвала ЕС ввести "самые жесткие санкции" против России.

Напомним, 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины был принят Евросоюзом 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного нападения 2022 года.