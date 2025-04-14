Венгрия планирует выступить против проукраинских инициатив на встрече ЕС

Венгрия считает, что пока не нужно поддерживать никакие инициативы, кроме усилий, направленных на достижение мира.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Он отметил, что сегодня в Люксембурге снова состоится встреча министров иностранных дел ЕС.

"Настроение гарантировано: санкции, передача оружия, вступление в ЕС и больше денег для Украины", – отметил Сийярто.

"Но ничего другого не нужно делать, кроме поддержки усилий, чтобы достичь мира!" – подчеркнул он.

По словам венгерского министра, каждый день дает новые и новые доказательства того, что мир нужен как можно быстрее.

"А для мира нам нужно прекращение огня и успешные мирные переговоры", – заявил он.

Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского Союза на заседании Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля (Foreign Affairs Council) обсудят гарантии безопасности Украины, в частности, инициативы "коалиции решительных" относительно возможного развертывания в Украине мониторинговой миссии, а также подготовку 17-го пакета санкций против России и другие средства давления на нее.

Стоит заметить, что в новый, 17-й пакет санкций для России, могут войти дальнейшие меры против так называемого российского "теневого флота", а также ограничения транзитных путей для РФ через Балтийское море.