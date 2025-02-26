Во Франции перехватили мясо панголина, которое везли контрабандой из Африки

Французская таможня сообщила о перехвате контрабандного мяса панголина, которое пытались тайком ввезти на территорию страны из Камеруна.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в аэропорту Бордо еще в конце 2024 года, но сообщили о нем только на этой неделе.

🚨 #OperationThunder : La Douane française saisit de nombreuses espèces protégées dans une opération mondiale de lutte contre le trafic d’espèces sauvages 🌍



🦎 Plus de 40 constatations, incluant des animaux vivants, des coquillages, des coraux et du bois d’agar.



🔗 Le trafic… pic.twitter.com/foiyyqvwyA – Direction générale des douanes et droits indirects (@douane_france) February 24, 2025

Груз раскрыли в рамках международной операции по противодействию контрабанде защищенных видов. Всего обнаружили более 16 кг мяса панголина из одиннадцати особей.

Панголин – реликтовая группа млекопитающих, которым грозит вымирание, при этом вид очень страдает от браконьерства. Его мясо высоко ценится в Африке и интересует любителей экзотики в других странах.

Кроме мяса панголинов, французские таможенники в рамках этой операции (за неуказанный период) обнаружили 250 кг мяса экзотических видов, которое пытались провезти контрабандой.

Всего обнаружили 40 случаев контрабанды живых защищенных видов или частей животных.

Среди таких были три игуаны, экзотические бабочки, тигры и гиппопотамы и более 50 частей убитых животных – слоновьи ноги, панцири морских черепах, акульи зубы, череп моржа, фрагменты кораллов и раковины моллюсков.

С морского дна возле польского Гданьска недавно выловили груз кокаина на 15 млн долларов.

В конце января литовские пограничники на границе с Беларусью обнаружили вероятный тоннель контрабандистов.