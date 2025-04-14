ЕСПЧ попросил Россию о комментариях об организованных ею политических убийствах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил правительству России сообщение о рассмотрении заявления "Украина против России (IX)" (заявление № 10691/21) и попросил предоставить свои замечания по нему.

Об этом в ЕСПЧ сообщили в понедельник, пишет "Европейская правда".

Украина подала эту межгосударственную жалобу в феврале 2021 года. Она касается организованных Россией ряда громких покушений и заказных убийств, как на территории Украины, так и в других странах.

В украинском Минюсте напоминают, что правительство Украины обратилось в ЕСПЧ с просьбой признать факт существования системной политики физического устранения лиц, которых российские власти считают угрозой для своего режима. Такая практика является грубым нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – права на жизнь.

"В качестве примера и доказательства существования этой "административной практики" мы подробно описали 24 резонансных случая покушений и заказных убийств как граждан Украины, так и иностранцев, которые происходили на территории Украины, России, других государств-членов Совета Европы и за пределами Европы в течение 2003-2020 годов", – цитируют в Минюсте уполномоченную по делам ЕСПЧ Маргариту Сокоренко.

К делу присоединились Польша и Литва как третьи стороны.

ЕСПЧ также обратился к правительствам Австрии, Болгарии, Германии, Латвии, Черногории и Соединенного Королевства с просьбой предоставить информацию о расследовании конкретных случаев, на которые ссылается Украина в деле как на примеры системной практики политических убийств.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этой жалобе в статье Не только Навальный: как Украина хочет наказать РФ за политические убийства по всему миру.

Отметим, с 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.