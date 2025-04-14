ЄСПЛ попросив Росію про коментарі про організовані нею політичні вбивства

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив уряду Росії повідомлення про розгляд заяви "Україна проти Росії (IX)" (заява № 10691/21) і попросив надати свої зауваження щодо неї.

Про це у ЄСПЛ повідомили у понеділок, пише "Європейська правда".

Україна подала цю міждержавну скаргу у лютому 2021 року. Вона стосується організованих Росією низки гучних замахів та замовних вбивств, як на території України, так і в інших країнах.

В українському Мін’юсті нагадують, що уряд України звернувся до ЄСПЛ із проханням визнати факт існування системної політики фізичного усунення осіб, яких російська влада вважає загрозою для свого режиму. Така практика є грубим порушенням статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – права на життя.

"В якості прикладу та доказу існування цієї "адміністративної практики" ми детально описали 24 резонансні випадки замахів та замовних вбивств як громадян України, так й іноземців, що відбувалися на території України, Росії, інших держав-членів Ради Європи та за межами Європи протягом 2003-2020 років", – цитують у Мін’юсті уповноважену у справах ЄСПЛ Маргариту Сокоренко.

До справи долучилися Польща та Литва як треті сторони.

ЄСПЛ також звернувся до урядів Австрії, Болгарії, Німеччини, Латвії, Чорногорії та Сполученого Королівства з проханням надати інформацію про розслідування конкретних випадків, на які посилається Україна у справі як на приклади системної практики політичних вбивств.

"ЄвроПравда" детально розповідала про цю скаргу у статті Не лише Навальний: як Україна хоче покарати РФ за політичні вбивства по всьому світу.

Зазначимо, з 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.