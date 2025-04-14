Премьер Канады отказался от других гражданств на фоне выборов
Лидер Либеральной партии Канады и нынешний премьер-министр страны Марк Карни официально отказался от других гражданств, которые были объектом критики его политических оппонентов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.
Карни, который родился в Канаде, получил ирландское гражданство несколько десятилетий назад из-за родственных связей, а британский паспорт получил в 2018 году во время работы на должности главы Банка Англии.
"От других гражданств Карни отказался до того, как принял присягу премьер-министра", – сказал представитель его предвыборной кампании в комментарии CBC News.
Заявление прозвучало на фоне обвинений оппозиционной Консервативной партии в сторону Марка Карни, которого обвиняли в якобы неуплате налогов в Канаде.
Двойное гражданство других лидеров Канады ранее было источником споров, указывает телеканал.
К примеру, на выборах 2019 года бывший лидер канадских консерваторов Эндрю Шир публично не признал, что является гражданином США, и сохранил свое американское гражданство после того, как проиграл выборы.
Досрочные парламентские выборами в Канаде должны состояться 28 апреля.
Вопрос канадско-американских отношений будет главным в кампании, где либералы во главе с Карни будут бороться за победу с Консервативной партией Пьера Пуальевра.
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