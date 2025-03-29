Консервативная газета Канады говорит, что нашла плагиат в диссертации премьера-либерала

Канадская консервативная газета National Post заявила, что нынешний премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Марк Карни допустил плагиат в своей докторской диссертации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей публикации National Post приводит анализ трех ученых, которые проанализировали диссертацию Карни "Динамическое преимущество конкуренции", защищенную в Оксфордском университете в 1995 году. Они нашли 10 случаев некорректных заимствований, которые могут быть квалифицированы как плагиат.

Среди прочего, нынешний премьер Канады часто цитировал работу 1990 года "Конкурентные преимущества наций", но не везде приводил ссылки на цитаты. Также Карни обвинили в использовании целых формулировок и предложений из этой книги, а также отдельных формулировок из трех научных статей.

Экономистка Маргарет Мейер, которая была научным руководителем Карни, в заявлении для National Post отвергла упреки в плагиате, заявив, что его диссертация была "впечатляющим и тщательно исследованным анализом, отличающим его от его коллег".

А пресс-секретарь кампании Либеральной партии Канады Изабелла Ороско-Мэдисон назвала обвинения против Карни "безответственной ложной характеристикой" его работы.

Обвинения Карни в плагиате появились на фоне начала кампании перед досрочными парламентскими выборами в Канаде, которые должны состояться 28 апреля.

Вопрос канадско-американских отношений будет главным в кампании, где либералы во главе с Карни будут бороться за победу с Консервативной партией Пьера Пуальевра.

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