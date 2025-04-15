Трамп ответил, будет ли вводить санкции против России за удар по Сумам
Американский президент Дональд Трамп говорит, что не будет вводить санкции против России после того, как ее войска обстреляли Сумы.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле, цитирует "Европейская правда".
Трампа спросили, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против России после удара по Сумам, на что он сказал, что у него "уже есть санкции против России".
По словам американского лидера, он уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и якобы остановил его.
"Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод, вероятно, самый большой в мире, который идет в Германию. И я остановил его", – сказал Трамп.
Обратим внимание, накануне, 14 апреля, Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно".
"И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал он тогда, но не уточнил, что имел в виду под "ошибкой".
Комментируя реакцию Трампа относительно российской атаки на Сумы 13 апреля, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия должна осознать, что ее полномасштабное вторжение было ошибкой.