Трамп відповів, чи буде вводити санкції проти Росії за удар по Сумах

Американський президент Дональд Трамп каже, що не буде вводити санкції проти Росії після того, як її війська обстріляли Суми.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле, цитує "Європейська правда".

Трампа запитали, чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії після удару по Сумах, на що він сказав, що у нього "вже є санкції проти Росії".

За словами американського лідера, він уже наклав санкції на газопровід "Північний потік-2" і начебто зупинив його.

"Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, певно, найбільший у світі, який іде до Німеччини. І я зупинив його", – сказав Трамп.

Звернемо увагу, напередодні, 14 квітня, Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо".

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав він тоді, але не уточнив, що мав на увазі під "помилкою".

Коментуючи реакцію Трампа щодо російської атаки на Суми 13 квітня, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія має усвідомити, що її повномасштабне вторгнення було помилкою.