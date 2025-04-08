В Польше задержали мужчину, останавливавшего поезда радиосигналом

В Польше правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который останавливал поезда на мостах во Вроцлаве, посылая радиосигналы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В задержании мужчины участвовали офицеры Агентства внутренней безопасности (ABW) и Службы военной контрразведки.

Как указано, с марта 2024 года на железнодорожных путях Вроцлава возникали крайне опасные ситуации.

В частности, злоумышленник передавал несанкционированные сигналы на радиостанции поездов, что приводило к их остановке.

"Инциденты представляли серьезную угрозу как для людей, путешествующих поездами, так и для железнодорожной инфраструктуры", – заявил комиссар Пшемыслав Ратайчик из пресс-службы полиции Вроцлава.

57-летний поляк попал в руки правоохранителей, когда остановил очередной поезд. Мужчина, как утверждается, делал это неоднократно в течение последнего года.

Во время обыска в его рюкзаке правоохранители нашли, среди прочего, электронные устройства для передачи радиосигналов, а также телефон, планшет, антенну для радиостанции и план города Вроцлава.

Мужчину допросили, провели обыск по месту жительства, где изъяли мобильные телефоны, карты памяти и шесть радиоприемников, а затем доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение.

Из прокуратуры мужчину доставили в суд, который принял решение о его временном аресте на три месяца.

Недавно в Литве рассказали, что диверсионная группа пыталась поджечь груз военной помощи, направлявшийся в Украину, но была успешно остановлена.

Перед тем польская прокуратура предъявила обвинение гражданину Беларуси, которого подозревают в поджоге крупного строительного супермаркета в Варшаве по заданию российских спецслужб.