В Румынии кандидат рассказал, как спас столицу Сербии, затопив румынские села

В Румынии вызвало бурю заявление независимого кандидата в президенты Виктора Понты о том, что на посту премьер-министра в 2014 году он распорядился подтопить несколько румынских сел возле Дуная, чтобы большая вода не добралась до Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В мае 2014 года, когда Сербия пострадала от крупнейшего наводнения в истории, на юге Румынии тоже произошло несколько крупных наводнений – более 1500 гектаров сельскохозяйственных культур, пастбищ и лесов были затоплены после разлива Дуная.

Тогдашний румынский премьер Виктор Понта, который баллотируется в президенты, распорядился подтопить несколько сел на Дунае, открыв одну из дамб на реке.

В эфире подкаста Hai, live! cu Turcescu și Andronic, вышедшего накануне, Понта объяснил, что принял такое решение, чтобы защитить Белград, и получил за это сербское гражданство.

"Я считал, что после морального долга перед сербами за то, что мы позволили НАТО бомбить их из Тимишоары, мы должны были им помочь. И мы помогли", – сказал Понта, добавив, что тогдашний премьер Сербии Александар Вучич, когда стал президентом, распорядился дать ему гражданство страны.

На слова Понты гневно отреагировали румынские политики – вплоть до премьер-министра Марчела Чолаку, который призвал того сняться с президентских выборов.

"Ни при каких обстоятельствах никто больше не верит тебе, что ты суверенист и что ты положишь жизнь за свой народ и свою страну! Виктор, хотя бы сейчас прими мудрое решение! Сними свою кандидатуру!" – написал Чолаку на Facebook.

Понта опубликовал в Facebook несколько сообщений, где оправдывал свое решение тем, что в результате подтопления румынских сел не пострадал ни один человек или домохозяйство, зато удалось спасти "тысячи жизней в соседней дружественной" Сербии.

Пока непонятно, повлияет ли заявление Понты на его шансы стать президентом: в последних опросах он находится на третьем-четвертом месте с 17%.

52-летний Виктор Понта – бывший левый премьер-министр Румынии, который сменил взгляды на крайне правые. Он ушел с поста главы правительства в 2015 году после смертельного пожара в ночном клубе.