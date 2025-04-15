В Кремле говорят об отсутствии четких контуров соглашения с США и хвалят контакты с Уиткоффом

В Кремле заявляют, что нет четких контуров соглашения по Украине, но есть политическая воля двигаться в этом направлении.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Он не стал обсуждать точные сроки, когда можно было бы ожидать конкретных предложений по урегулированию в Украине.

"Хочется надеяться на лучшее, что эта работа будет иметь положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить о каких-то временных рамках", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он также сказал, что контакты с США, в частности встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, были положительными и полезными.

"Мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", – отметил представитель Кремля.

"Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавней встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Путина с господином Уиткоффом", – сказал Песков, отметив, что работают и другие каналы.

11 апреля специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел встречу с правителем РФ Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине. По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.

Комментируя этот свой визит, он заявил, что обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине. Также, по его словам, ключ к общему соглашению вращается вокруг "пяти территорий".

"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше", – сказал он.