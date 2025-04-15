СМИ: у Трампа обсуждают закрытие ряда посольств и консульств в Европе

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия почти 30 посольств и консульств в связи со значительными изменениями в своем дипломатическом присутствии за рубежом.

Об этом говорится во внутреннем документе Государственного департамента, полученном CNN, пишет "Европейская правда".

В документе Госдепа в частности рекомендуется закрыть посольства на Мальте и в Люксембурге, а также в Лесото, Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

В список дипломатических представительств США, которые могут закрыть, также вошли пять консульств во Франции, два в Германии, два в Боснии и Герцеговине, одно в Великобритании, одно в Южной Африке и одно в Южной Корее.

Кроме того, в документе, который оказался в распоряжении CNN, предлагается уменьшить американское дипломатическое присутствие в Сомали и Ираке (которые играют ведущую роль в антитеррористических усилиях США) и "изменить размер" других диппредставительств.

Пока неизвестно, поддерживает ли эти рекомендации государственный секретарь Марко Рубио и в какой именно форме они будут окончательно одобрены.

Перед этим стало известно, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможное обращение к Конгрессу с просьбой сократить бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину.

По данным СМИ, из Белого дома предложили Госдепу дополнительно сократить расходы, что предполагает почти полное прекращение финансирования деятельности НАТО и ООН.