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СМИ: у Трампа хотят урезать вдвое бюджет Госдепартамента

Новости — Понедельник, 14 апреля 2025, 20:43 — Олег Павлюк

Администрация Дональда Трампа обсуждает возможное обращение к Конгрессу с просьбой сократить бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину.

Об этом стало известно порталу Politico, пишет "Европейская правда".

В проекте бюджета США на 2026 финансовый год, с которым ознакомилось Politico, финансирование Госдепа и USAID составляет 28,4 миллиарда долларов – по сравнению с 54,4 миллиарда долларов сейчас.

Среди прочего, будут ликвидированы или существенно сокращены программы, связанные с поддержкой демократии, образовательных и культурных обменов, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и содействия миротворческим усилиям ООН, говорится в материале.

Также, отмечает Politico, расходы на глобальные программы здравоохранения, решение проблем миграции и беженцев предлагают сократить вдвое, причем последние будут использоваться только в чрезвычайных ситуациях.

Двое собеседников Politico также говорят, что в администрации в рамках экономии бюджета обсуждают закрытие до трех десятков дипломатических представительств США по всему миру – прежде всего посольств в Африке и Океании, а также консульств в Европе.

В сокращение также заложена объявленная ликвидация USAID и передача его программ, которые будут сохранены, в ведение Государственного департамента, уточняет Politico.

Пока непонятно, насколько этот план будет воплощен в жизнь: во-первых, против сокращений может выступить госсекретарь Марко Рубио, а во-вторых, решающее слово в принятии бюджета играет Конгресс.

СМИ ранее узнали, что администрация президента США намерена восстановить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ предоставления экстренной продовольственной помощи.

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