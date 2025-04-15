WP: Госдепу предлагают остановить членские взносы США в НАТО и ООН

Из Белого дома предложили Государственному департаменту США дополнительно сократить расходы, что предусматривает почти полное прекращение финансирования деятельности НАТО и Организации объединенных наций.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции, пишет "Европейская правда".

К журналистам WP попал внутренний документ, из которого следует, что администрация Трампа предлагает почти на половину сократить бюджет Госдепа, что произошло бы за счет финансирования программ гуманитарной помощи и здравоохранения, а также международных организаций.

Предложенное сокращение предусматривает, что на всю деятельность Госдепа осталось бы 28,4 млрд долларов – это сокращение на 48% по сравнению с бюджетом, утвержденным Конгрессом на 2025 год.

Если для первых двух категорий предложенное сокращение достигает 54-55%, то в случае международных организаций это почти 90%.

"Согласно документу, финансирование на ООН, НАТО и еще 20 других организаций было бы прекращено, останутся точечные взносы небольшому количеству организаций, включая МАГАТЭ и Международную организацию гражданской авиации", – отмечает издание.

Кроме того, речь идет о полном прекращении финансирования международных миротворческих миссий из-за недавних "провалов миссий".

В дополнение, в документе предлагают радикальные изменения для работников Госдепа в том, что касается заработной платы, премий и суточных, найма новых людей, объединения должностей и тому подобное.

Документ подписали директор по бюджету и планированию Госдепа Дуглас Питкин и уже уволенный с должности директора по вопросам внешней помощи Питер Морокко, он датирован 10 апреля.

Госсекретарю Марко Рубио дали время до вторника на представление реакции на документ и собственных предложений, а внести в Конгресс его хотят до конца апреля.

Отметим, речь идет только о предложении, которое требует согласия Конгресса, а один из подписантов документа уже не занимает своей должности.

Перед этим стало известно, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможное обращение к Конгрессу с просьбой сократить бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину.

Читайте также Миллионы против Трампа: как в США начались протесты против новой власти и будут ли они иметь влияние