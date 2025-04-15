В Испании будут бороться с вредной пищей в школьных столовых

Правительство Испании во вторник приняло постановление, которым обязывает школьные столовые изъять выпечку и газированные напитки из детского меню и взамен обеспечивать сбалансированный рацион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на elDiario.es.

Согласно распоряжению, более 17 тысяч столовых в Испании в учебных заведениях от детсадов до старших классов будут обязаны подавать здоровые меню, которые соответствуют ряду минимальных требований.

Среди прочего, фрукты и овощи и цельнозерновые каши должны подаваться ежедневно, а минимум одна порция рыбы и одна порция бобовых – раз в неделю.

Предварительно приготовленные блюда можно будет включать в школьное меню не чаще чем раз в месяц, а жареную пищу – только один день в неделю.

Также постановление правительства Испании впервые запрещает продажу сладкой газировки и энергетиков, а также выпечки на территории школ и колледжей – как в столовых, так и в торговых автоматах.

Еще одним нововведением являются специальные меню по этическим или религиозным соображениям: на практике это означает, что в испанских школах будут веганские меню или меню без свинины, если об этом попросят родители.

Исследование Министерства образования Испании показало, что почти половина учеников в возрасте 6-9 лет из семей с низким уровнем дохода имеют избыточный вес, поскольку не могут позволить себе полезную пищу и не завтракают полноценно.

В прошлом году сообщалось, что в школах Финляндии начали избавляться от обеденных подносов в экологических целях.