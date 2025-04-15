В Іспанії боротимуться зі шкідливою їжею у шкільних їдальнях

Уряд Іспанії у вівторок ухвалив постанову, якою зобовʼязує шкільні їдальні вилучити випічку та газовані напої з дитячого меню і натомість забезпечувати збалансований раціон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на elDiario.es.

Відповідно до розпорядження, більш ніж 17 тисяч їдалень в Іспанії у закладах освіти від дитсадків до старших класів будуть зобов'язані подавати здорові меню, які відповідають низці мінімальних вимог.

Серед іншого, фрукти та овочі й цільнозернові каші повинні подаватись щодня, а щонайменше одна порція риби та одна порція бобових – раз на тиждень.

Попередньо приготовані страви можна буде включати до шкільного меню не частіше ніж раз на місяць, а смажену їжу – лише один день на тиждень.

Також постанова уряду Іспанії вперше забороняє продаж солодкої газованки та енергетиків, а також випічки на території шкіл і коледжів – як у їдальнях, так і в торгових автоматах.

Ще одним нововведенням є спеціальні меню з етичних або релігійних міркувань: на практиці це означає, що в іспанських школах будуть веганські меню або меню без свинини, якщо про це попросять батьки.

Дослідження Міністерства освіти Іспанії показало, що майже половина учнів у віці 6-9 років з сімей з низьким рівнем доходу мають надлишкову вагу, оскільки не можуть дозволити собі корисну їжу і не снідають повноцінно.

Минулого року повідомлялось, що у школах Фінляндії почали позбуватися обідніх таць в екологічних цілях.