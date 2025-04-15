В Іспанії боротимуться зі шкідливою їжею у шкільних їдальнях
Уряд Іспанії у вівторок ухвалив постанову, якою зобовʼязує шкільні їдальні вилучити випічку та газовані напої з дитячого меню і натомість забезпечувати збалансований раціон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на elDiario.es.
Відповідно до розпорядження, більш ніж 17 тисяч їдалень в Іспанії у закладах освіти від дитсадків до старших класів будуть зобов'язані подавати здорові меню, які відповідають низці мінімальних вимог.
Серед іншого, фрукти та овочі й цільнозернові каші повинні подаватись щодня, а щонайменше одна порція риби та одна порція бобових – раз на тиждень.
Попередньо приготовані страви можна буде включати до шкільного меню не частіше ніж раз на місяць, а смажену їжу – лише один день на тиждень.
Також постанова уряду Іспанії вперше забороняє продаж солодкої газованки та енергетиків, а також випічки на території шкіл і коледжів – як у їдальнях, так і в торгових автоматах.
Ще одним нововведенням є спеціальні меню з етичних або релігійних міркувань: на практиці це означає, що в іспанських школах будуть веганські меню або меню без свинини, якщо про це попросять батьки.
Дослідження Міністерства освіти Іспанії показало, що майже половина учнів у віці 6-9 років з сімей з низьким рівнем доходу мають надлишкову вагу, оскільки не можуть дозволити собі корисну їжу і не снідають повноцінно.
Минулого року повідомлялось, що у школах Фінляндії почали позбуватися обідніх таць в екологічних цілях.