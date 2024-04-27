В школах Финляндии начали отказываться от подносов с экологической целью

В школах Финляндии начали избавляться от обеденных подносов в экологических целях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Нововведение значительно экономит воду, электричество и моющие средства. Несмотря на то, что экономится также рабочее время, сокращать персонал не планируют.

По словам Анны Няятянен, руководительницы службы Polkka, организующей школьное питание в Северной Карелии, эта практика применяется по всей стране.

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"Сотрудники кухонь на ранних этапах инструктировали детей. Мы хотим избавиться от ненужного мытья. Большинство подносов практически не пачкаются во время еды", – пояснила Няятянен.

Изменения обусловлены устойчивым развитием, а не экономией, хотя, по словам Няятянен, новая практика сказывается и на бюджете.

Подносы не исчезли из школ совсем. В те дни, когда на обед подают суп и кашу, их продолжат использовать. Ученик также может запросить поднос, если без него не может справиться.

По словам Юхи Кеттунена, заместителя директора школы Непенмяки, во время обеда в столовой теперь больше шума и суеты. За едой нужно подходить дважды. Невозможно принести на стол сразу две тарелки, стаканы и столовые приборы.

Не все были готовы попрощаться с подносами. Несколько учеников купили собственные. Они хранят их в школе в шкафчиках для личных вещей.

Напомним, по данным свежих исследований, Европа является континентом, который нагревается быстрее всего на планете, а ее температура растет примерно вдвое выше, чем в среднем в мире.

Европейская служба по вопросам изменений климата Copernicus сообщила, что март 2024 года глобально стал самым теплым в истории наблюдений, и это уже десятый подряд рекордный месяц. Непосредственно в Европе март 2024 года стал вторым самым теплым в истории.

