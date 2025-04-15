В Белом доме назвали условие для "экономического партнерства" с РФ

Соединенные Штаты считают потенциальное развитие экономического партнерства с Россией возможным стимулом завершить развязанную ею войну в Украине.

Об этом на брифинге 15 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда".

Левитт попросили прокомментировать последнюю встречу посланника президента США Стива Уиткоффа с главарем Кремля Владимиром Путиным и перспективы "мирного договора".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что между сторонами состоялся "продуктивный разговор", и Уиткофф и Трамп "верят, что Россия хочет закончить эту войну".

"Для России существует стимул закончить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала мы должны увидеть прекращение огня, и президент и его посланник Уиткофф очень четко дали это понять россиянам", – добавила она.

Сам Стив Уиткофф ранее назвал свои переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным на прошлой неделе "убедительными", а также упомянул о "пяти территориях", которые должны быть частью "мирного соглашения" с Россией.

Реагируя на эти слова, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и о ее территории может говорить только украинский народ, заявил президент.

Между тем, по данным СМИ, несколько советников президента США призывают его с осторожностью относиться к заявлениям Москвы о стремлении мира с Украиной, подчеркивая, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор не продемонстрировал искреннего желания прекратить боевые действия.