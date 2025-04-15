Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" в мирном соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о том, что ключ к соглашению о мире вращается вокруг "пяти территорий".

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский говорил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

Украина – суверенное государство, и о ее территории может говорить только украинский народ, заявил президент.

"Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому опять-таки – о территории нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии – признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские", – сказал глава государства.

"Поэтому опять-таки, соответствующие представители обсуждают вопросы вне своей компетентности", – добавил Владимир Зеленский.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса "так называемых пяти территорий", не уточнив о чем именно идет речь.

Ранее в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона", однако когда он стал перечислять их – насчитал пять: "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".

После таких заявлений агентство Reuters писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.