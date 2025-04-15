Белый дом: Трамп не изменил позицию по Канаде

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уверяет, что президент США Дональд Трамп не изменил позиции по Канаде и ее потенциального превращения в 51-й американский штат.

Об этом она сказала на брифинге 15 апреля, сообщает "Европейская правда".

Левитт заявила, что Трамп не изменил позиции по Канаде, хотя, возможно, ему в последнее время не задавали соответствующих вопросов.

"Президент до сих пор придерживается своей позиции по Канаде: Соединенные Штаты субсидировали и субсидируют национальную оборону Канады, и он считает, что канадцы получат огромные выгоды от вхождения в США как 51-й штат", – добавила она.

Напомним, что еще до вступления в должность президента Дональд Трамп активно говорил о возможном превращении Канады в 51-й штат США, объясняя это экономическими преимуществами для канадцев.

Тем не менее, в самой Канаде и США идея имеет незначительную поддержку.

Нынешний канадский премьер-министр Марк Карни заявлял, что Канада никогда не станет частью США.

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