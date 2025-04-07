62% американцев считают плохой идеей контроль США над Канадой и Гренландией

Большинство американцев демонстрируют оппозицию идеям президента Дональда Трампа по расширению территории США за счет Гренландии и Канады.

Соответствующие результаты показал опрос Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Около 62% избирателей заявили, что постоянные размышления Трампа о расширении территории США за счет Гренландии и Канады является плохой идеей. Только 25% сказали, что контроль над этими двумя территориями является хорошей идеей и будет способствовать укреплению национальной безопасности и американской экономики. В вопросе не упоминалось о подобных желаниях Трампа контролировать Панамский канал или, по крайней мере временно, сектор Газа.

Среди республиканцев 51% назвали комментарии Трампа по территориальной экспансии хорошей идеей, тогда как 28% назвали их плохой идеей.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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