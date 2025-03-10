Следующий премьер Канады жестко выступил против давления Трампа

Следующий премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

Заявление будущего главы канадского правительства приводит агентство АР, пишет "Европейская правда".

Бывший председатель Центрального банка Канады Марк Карни накануне победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьера в ближайшие дни.

"Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Дональд Трамп, как мы знаем, установил необоснованные тарифы на то, что мы строим, что мы продаем и как мы зарабатываем на жизнь. Он атакует канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы не позволим", – сказал политик.

Карни заявил, что Канада будет сохранять ответные тарифы до тех пор, пока "американцы не продемонстрируют нам уважение".

"Мы не просили этой битвы. Но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой сбрасывает перчатки. Американцы не должны сомневаться: в торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает", – добавил он.

Карни сказал, что Америка – это "плавильный котел", а "Канада – это мозаика".

"Америка – это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в коем случае, никоим образом, ни в какой форме", – заявил он.

"Это темные дни, темные дни, вызванные страной, которой мы больше не можем доверять. Мы переживаем шок, но давайте никогда не забывать уроки. Мы должны заботиться о себе и мы должны заботиться друг о друге. Мы должны объединиться в следующие трудные дни", – сказал Карни.

Торговая война Трампа и его разговоры о том, что Канада станет 51-м штатом США, стали политическим фоном на фоне прихода Карни к власти и предстоящих парламентских выборов, которые должны пройти в ближайшее время.

Напомним, недавно Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.