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Во Франции неизвестные совершили нападения на несколько тюрем

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Новости — Вторник, 15 апреля 2025, 12:35 — Уляна Кричковская

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что ночью были совершены нападения на несколько французских тюрем.

Об этом он заявил во вторник, 15 апреля, пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Дарманена, были попытки запугать персонал нескольких тюрем, начиная от поджога автомобилей и заканчивая стрельбой из автоматического оружия.

"Я еду в Тулон, чтобы поддержать соответствующих офицеров. Французская Республика сталкивается с проблемой незаконного оборота наркотиков и принимает меры, которые массово разрушат преступные сети", – добавил он.

По информации Le Parisien, около 01:00 вход в тюрьму в Тулоне обстреляли из автоматического оружия: стрелки находились в автомобиле с несколькими людьми. Они сбежали.

Фото: Le Parisien
Фото: Le Parisien

В Валансе на парковке сожгли два автомобиля, принадлежавших тюремному персоналу. То же самое произошло в Марселе.

Две машины были сожжены, а девять – обклеены табличками с надписью "DDPF", что означает "Права французских заключенных".

6 января Дарманен заявил о своем недовольстве мерами, которые принимаются для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Тогда же министр отметил сложность борьбы с мобильными телефонами в тюрьмах – в 2024 году их было изъято более 40 тысяч.

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Франция криминал
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