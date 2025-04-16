"Меня аж затошнило": Politico – о новых деталях, как в Европе восприняли ссору Зеленского и Трампа

Новость о ссоре президента Украины Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США в феврале в Овальном кабинете шокировала европейских чиновников всех уровней – издание Politico рассказало новые детали.

Об этом говорится в публикации Politico 16 апреля, пишет "Европейская правда".

Поскольку новость о скандале в Белом доме прогремела в пятницу вечером, многим британским чиновникам пришлось начать работать, когда они уже были дома.

"Было много трафика в WhatsApp. Люди были дома и пытались отдохнуть, но потом мгновенно осознали – бляха-муха, это очень плохо", – сказал неназванный британский чиновник.

Один французский министр находился в своем избирательном округе в отдаленной части Франции, когда друг отозвал его в сторону, чтобы сообщить о том, что произошло. "Я вернулся домой и застрял перед телевизором до часу ночи", – сказал он.

"Меня аж затошнило. На очень человеческом уровне... Это показывает, что нет ничего святого", – признался посол одного из государств в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь с визитом в Португалии, давал телеинтервью, когда начали поступать новости. После интервью он сразу же просмотрел материал и, когда его проводили к самолету, Макрон взял телефон, чтобы позвонить Зеленскому из самолета.

Будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу видеозапись со ссорой прислал один из сотрудников его штаба. Мерц тогда возвращался домой в Зауэрланд. Он сразу же сделал несколько звонков из машины и написал пост солидарности с Зеленским в социальной сети Х.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми также был потрясен. Он приземлился в аэропорту "Хитроу", приподнятый после встречи со своим американским коллегой Марко Рубио, которая, по мнению помощников, прошла хорошо.

Его команда провела большую часть дня, обсуждая новость о том, что Доддс, министр по вопросам помощи в его ведомстве, подал в отставку. Но этот ажиотаж быстро забылся после визита Зеленского в Овальный кабинет.

Глава правительства Британии Кир Стармер старательно избегал публичной критики сцены в Овальном кабинете, зато позвонил и Трампу, и Зеленскому в течение четырех часов после события.

На следующее утро украинский президент отправился в Лондон, где Стармер встретил его на лестнице своей резиденции. Британский премьер подошел к нему и сразу же обнял за плечи. Стармер использовал лондонский саммит, чтобы попытаться сплотить европейские страны для формирования "коалиции решительных".

Зеленский сразу после саммита отправился на встречу с королем Чарльзом III – через несколько дней после того, как Стармер пообещал Трампу, который любит королевскую семью, поездку к монарху.

Такие встречи организуются королевскими дворцами, но, как правило, по согласованию с правительством Великобритании. "Люди, безусловно, видели это", – сказал один американский чиновник.

Говорят, что Трамп был поражен событиями того воскресенья – не только визитом Зеленского к королю, но и тем, как Европа поддержала его. Британский чиновник заявил, что команде Трампа "не понравилось, как это выглядело", и предположил, что реакция США подтолкнула Британию к усилению давления на Украину, чтобы она села за стол переговоров в последующие дни.

Напомним, премьер Британии Стармер рассказывал, что после ссоры в Овальном кабинете на британскую сторону давили из Белого дома, ожидая критических заявлений в адрес Владимира Зеленского.

28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.