Президент США Дональд Трамп в свободное от работы время стал "арт-директором" Белого дома, добавляя золотых оттенков в каждый его уголок.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

В последние недели Трамп "озолотил" части Белого дома, сделав самую известную в мире резиденцию больше похожей на Мар-а-Лаго, личное имение Трампа во Флориде.

Для помощи в редизайне в Белом доме Трамп привлек человека, которого один из его советников назвал "золотым парнем" президента. Джон Икарт работал над проектами в Мар-а-Лаго и помог добавить в Овальный кабинет золотые элементы, изготовленные на заказ, в том числе позолоченную резьбу на камине и лепнину, сообщили представители администрации.

"Это золотой офис для золотого века", – прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в электронном письме.

Те, кто посещал Мар-а-Лаго, говорят, что золотые штрихи в Белом доме выглядят знакомыми. Клуб во Флориде утопает в золоте, этим цветом покрыты почти все потолки, стены, рамки для картин и письменные столы. Оригинальный дизайнер Мар-а-Лаго, Джозеф Урбан, разрабатывал оперные декорации и черпал вдохновение в грандиозных дворцах Европы.

Представители администрации заявили, что Трамп лично контролировал установку золотой резьбы на камине в Овальном кабинете. Он также привез золотых херувимов из Мар-а-Лаго.

Сейчас семь золотых ваз и урн украшают каминную полку в Белом доме. Во времена администрации Байдена и первой администрации Трампа ее украшали растения.

По словам одного из недавних посетителей, президент прикрепил золотой герб Трампа над дверью, ведущей в Белый дом с колоннады. На приставных столиках стоят золотые подставки с именем Трампа. На столе в его частной столовой рядом с Овальным кабинетом также есть золотые детали.

Трамп также пригласил экспертов, чтобы узнать, сможет ли он заменить люстру в Овальном кабинете, сказали представители администрации. Но люстра, которую предлагал повесить Трамп, была слишком тяжелой для той части потолка, которую они исследовали.

А в прошлом месяце правительственное издательство, которое печатает официальные президентские портреты, получило необычный запрос от Белого дома: президент Трамп хотел, чтобы его портрет мерцал.

По словам представителя администрации, Белый дом попросил напечатать портрет Трампа вместе с портретом вице-президента Джей Ди Вэнса с золотистой рамкой, которая бы отражала свет. Перепечатка требовала золотистых чернил и специализированного принтера. Это задержало завершение работы над портретами, некоторые из которых уже были напечатаны с более сдержанной белой рамкой, как указано во внутреннем правительственном документе.

Любовь Трампа к золоту настолько известна, что иностранные чиновники дарили ему соответствующие подарки. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер, намекая на атаку Израиля на "Хезболлу". А премьер-министр Японии Сигеру Исиба привез Трампу золотой самурайский шлем во время визита в феврале.

По словам бывших чиновников администрации, во время своего срока Трамп не проявлял особого интереса к перепланировке Белого дома, лишь изменил картины в Овальном кабинете и установил несколько новых флагов. Но представители администрации говорят, что сейчас Трамп настроен серьезно.

Недавно Трамп представил для богатых иностранцев "золотую карту" со своим лицом.

Ранее Трамп публиковал безумное ИИ-видео "будущего Газы", в котором фигурировала его золотая статуя.