Британия успешно испытала новое оружие, которое "сжигает" рои дронов

Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно "сжигать" вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью мощных радиочастот.

Об этом пишет Financial Times, передает "Европейская правда".

Речь идет о RapidDestroyer, разработанном консорциумом во главе с французским оборонным гигантом Thales. Он использует высокомощное радиочастотное излучение для дистанционного вывода из строя или уничтожения электроники дронов.

По данным Министерства обороны Британии, в недавнем испытании это оружие нейтрализовало два роя по восемь дронов, а всего в ходе испытаний было обнаружено, атаковано и уничтожено более 100 дронов.

Технология все еще находится на раннем этапе: RapidDestroyer размещается на кузове грузовика и требует значительного количества энергии.

Фото: FT

Как отмечается, новая технология электромагнитного оружия излучает широкий пучок энергии, который является относительно дешевым и способным одновременно выводить из строя несколько дронов.

Эксперты отмечают, что это делает оружие эффективным против вражеских роев, хотя его неизбирательность снижает эффективность в защите инфраструктуры, например, аэропортов.

"Высокомощные микроволновые системы потенциально являются очень эффективным средством защиты от большого количества дронов, а возможно и крылатых ракет, в ситуациях, когда их широкий конус действия не создает больше проблем, чем решает", – сказал Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Он отметил, что в определенных условиях – например, на базах в пустыне, на передовой, "где не слишком волнует, что творится с той стороны", или на военных кораблях в море – они значительно усиливают противодроновые возможности.

Ожидается также, что RapidDestroyer также станет элементом противоракетной обороны.

Отметим, в начале декабря британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.

В конце декабря британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.