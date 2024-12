Британская армия провела успешное испытание радиочастотного оружия

Британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно выявлять, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

В Минобороны Великобритании заявили, что военные впервые успешно испытали оружие, которое может сбить рой беспилотников с помощью радиоволн.

Как заявили в британском Минобороны – RFDEW может уничтожить целый рой беспилотников по цене, "меньше стоимости пачки пирожков с мясом".

RFDEW может обнаруживать, отслеживать и уничтожать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

