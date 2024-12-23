Британская армия провела успешное испытание радиочастотного оружия

Британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно выявлять, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства обороны страны.

В Минобороны Великобритании заявили, что военные впервые успешно испытали оружие, которое может сбить рой беспилотников с помощью радиоволн.

Как заявили в британском Минобороны – RFDEW может уничтожить целый рой беспилотников по цене, "меньше стоимости пачки пирожков с мясом".

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RFDEW может обнаруживать, отслеживать и уничтожать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

The @BritishArmy has successfully trialed a new radio frequency directed energy weapon (RFDEW) capable of destroying swarms of drones.



RFDEWs can neutralise targets up to 1km away at an estimated cost of 10p per shot.



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Как поделились британские военные, RFDEW способно нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с почти мгновенным эффектом и по оценочной стоимости 10 пенсов за выстрел, обеспечивая экономически эффективное дополнение к традиционным системам противовоздушной обороны, базирующимся на ракетных базах.

Отмечается, что это оружие отличается от оружия лазерного направления энергии, такого как DragonFire, тем, что для уничтожения вражеских угроз оно использует радиочастоту, а не лазерный луч световой энергии.

RFDEW использует высокочастотные волны для выведения из строя или повреждения критически важных электронных компонентов внутри таких устройств, как дроны, что приводит к их обездвиживанию или падению с неба.

Мария Игл, министр оборонных закупок и промышленности, назвала успешные стрельбы с RFDEW "еще одним шагом вперед в создании потенциально переломного суверенного оружия для Великобритании".

Отметим, в начале декабря британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.

Как сообщалось, летом во время испытаний на космодроме SaxaVord Spaceport в Шотландии, который в прошлом году стал первой в Британии лицензированной площадкой для вертикального запуска ракет, взорвался ракетный двигатель.

17 ноября писали, что пилоты Королевских военно-воздушных сил Британии и Королевского флота получат на вооружение новую передовую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемой ракеты SPEAR.