Официально: парламентские выборы в Молдове назначили на 28 сентября

Граждане Республики Молдова пойдут на выборы 28 сентября 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Дата парламентских выборов была назначена 17 апреля, за это проголосовали 57 депутатов.

32 депутата не голосовали. Проект решения был предложен депутатами правящей партии "Действие и солидарность".

Накануне спикер парламента Игорь Гросу подчеркнул, что нынешние выборы имеют решающее значение.

"Или мы все перечеркиваем, разрушаем все, чего достигли на европейском пути, на пути модернизации и перекрываем любые шансы на вступление в Европейский Союз, или мы движемся вперед по пути развития и мира", – заявил он.

"Наша задача на этих выборах – обеспечить, чтобы мы не свернули с пути к миру и развитию, чтобы страна не вернулась под управление указаниями из Кремля, чтобы мы сохранили наш суверенитет и свободу", – написал Гросу в Facebook.

Мандат нынешнего парламента истекает 11 июля, и, согласно закону, выборы могут быть организованы не позднее, чем через три месяца после его окончания.

TV8.md напоминает, что 12 декабря на заседании парламента глава спецслужбы Молдовы предупредил, что в 2025 году Российская Федерация попытается получить контроль над парламентом Республики Молдова, когда состоятся парламентские выборы.

Президент Майя Санду предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.

Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.