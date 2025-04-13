Президент Молдовы хочет завершить переговоры о вступлении с ЕС до конца 2027 года

Президент Молдовы Майя Санду хочет, чтобы ее государство завершило переговоры о вступлении с ЕС до конца 2027 года.

Об этом она сказала в русскоязычном подкасте Ивану Святченко, пишет "Европейская правда".

Санду отметила, что парламентские выборы в этом году имеют решающее значение для сохранения мира и европейского пути. В этом контексте она отметила намерения действующей власти быстро провести переговоры с ЕС о вступлении.

"Мы хотим завершить переговоры до конца 2027-года. Это очень серьезный план, реальный план. Я очень хочу, чтобы мы не упустили этот шанс", – заявила Санду.

Она предупредила, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для таких планов.

"Молдова нуждается в поддержке ЕС как для развития экономики, так и для строительства дорог, мостов, и все, что мы можем сделать сегодня, делается с помощью ЕС", – подчеркнула также Санду.

Молдова подала заявку на вступление в Европейский Союз в марте 2022 года вскоре после Украины. Она получила статус кандидата в июне того же года, вместе с Украиной.

В декабре 2023 года лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы. 25 июня 2024 года в Люксембурге состоялась первая межправительственная конференция, которая формально дала старт переговорам Молдовы о вступлении в ЕС.

Напомним, 20 октября в Молдове состоялся конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на референдуме составила 50,72%.

Сторонники ЕС выиграли референдум с отрывом всего в несколько тысяч голосов. Положительный результат обеспечила диаспора. Зато жители Молдовы выступили против сближения страны с ЕС.

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь их страны, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Коррупция, язык, вата.