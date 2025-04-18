В Чехии реагируют на заявление США: Трампа никогда не интересовала Украина и ее жертвы

В Чехии, реагируя на заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отказе от усилий по достижению мира в Украине, заявили, что именно Украина в отличие от РФ приняла американское предложение прекращения огня.

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Липавский после заявления Рубио отметил, что Украина приняла американское предложение о прекращении огня месяц назад, но вместо этого Россия продолжает осуществлять трусливые атаки на гражданское население.

По словам Липавского, Европа сейчас готовится ко всем вариантам, в том числе и к мирному урегулированию. "Но до тех пор мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя от российского террора", – сказал он.

Липавский прикрепил к своему посту в X фрагмент своего выступления в среду на CNN Prima News, в котором он отметил, что Россия еще не приняла ни одного из вариантов, предложенных Соединенными Штатами. "Понятно, почему. Русские думают, что они все еще могут достичь своих целей", – сказал он.

"С самого начала кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. И она его никогда не интересовала. Ни жизни украинцев, ни поддержание международного порядка", – отреагировал на заявления Рубио в сети X депутат Европарламента Ян Фарский.

По его словам, единственное, что Трамп видит в Украине – это бизнес и ресурсы для США. "И это то, чего он добивался с самого начала. Независимо от человеческих жертв, независимо от международного права", – добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции, который соединил за одним столом американцев, европейцев и украинцев.

А спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил об "очень продуктивных " встречах в Париже и показал фотографию с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Министерства обороны Рустемом Умеровым.