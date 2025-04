Келлог розповів про продуктивні зустрічі в Парижі, показав фото з Єрмаком і Умєровим

Спецпредстваник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі в Парижі, куди у четвер прибула і українська делегація.

Про це Келлог розповів у своїй соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Радий був зустрітися в Парижі з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо зусиль, спрямованих на припинення українсько-російської війни", – зазначив Келлог.

