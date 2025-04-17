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Келлог розповів про продуктивні зустрічі в Парижі, показав фото з Єрмаком і Умєровим

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Новини — Четвер, 17 квітня 2025, 20:29 — Христина Бондарєва

Спецпредстваник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі в Парижі, куди у четвер прибула і українська делегація.

Про це Келлог розповів у своїй соцмережі Х, пише "Європейська правда".

"Радий був зустрітися в Парижі з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо зусиль, спрямованих на припинення українсько-російської війни", – зазначив Келлог.

Нагадаємо, делегації України та США, а також представники Британії та Німеччини прибули у Париж в четвер, де проходять переговори у різних форматах щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США в Єлисейському палаці.

У Парижі також пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії.

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