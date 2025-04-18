Вэнс о прекращении войны: есть некоторые интересные вещи, о которых мы можем сообщить

США настроены оптимистично и верят, что смогут положить конец "очень жестокой войне" между Россией и Украиной, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс

Как пишет "Европейская правда", об Вэнс сказал перед двусторонней встречей с премьером Италии в Риме в пятницу, его слова приводит агентство Reuters.

Вэнс и Джорджа Мелони встречаются менее чем через 24 часа после того, как лидеры Италии и США провели встречу в Вашингтоне.

"Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых мы можем сообщить", – сказал Вэнс.

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их опережать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", – добавил вице-президент США.

Его комментарии появились через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп откажется от попыток заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не будет четких признаков того, что это возможно сделать.

Вэнс добавил, что переговоры с Мелони также будут сосредоточены на "торговых переговорах, не только между Италией и США, но и с ЕС".

В Кремле в ответ на комментарии Рубио заявили об определенном прогрессе и наработках по урегулированию войны в Украине, но отметили "множество сложных вопросов".

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в ближайшие дни Россия передаст Вашингтону ответ на предложение о "прекращении огня " в Украине.