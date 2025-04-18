Рейтинг Трампа сейчас выше, чем был в это время при его первом сроке

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в первом квартале его второго срока составляет 45% – это больше, чем за аналогичный период его первого срока.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует недавний опрос Gallup, информирует издание The Hill.

За четверть срока своей первой администрации Трамп имел рейтинг одобрения в 41%, что было на 19 процентных пунктов ниже, чем у президентов США после Второй мировой войны, отмечает социологическая компания.

Средний рейтинг одобрения в первом квартале для президентов США с 1952 по 2020 год составлял 60%.

Последний показатель одобрения появился в то время, когда американцы почувствовали давление недавнего заявления Трампа о тарифах на потребительские цены.

Ранее в этом месяце Трамп объявил о введении 10-процентной базовой пошлины почти на весь импорт и более высокие тарифы для ряда стран, надеясь создать американский финансовый и производственный бум.

Большинство "взаимных" тарифов находятся на 90-дневной паузе, за исключением Китая – главного торгового партнера США.

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