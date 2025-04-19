Премьер Канады: Китай является самой большой угрозой с геополитической точки зрения

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Китай является одной из самых больших угроз в отношении иностранного вмешательства в дела страны, а также представляет собой новую угрозу в Арктике.

Заявление Карни приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Когда канадского премьера попросили назвать самую большую угрозу безопасности Канады, он назвал именно Китай.

В пятницу на пресс-конференции в Ниагара-Фолс Карни сказал, что Канада должна противостоять китайским угрозам иностранного вмешательства.

Он также раскритиковал Китай за то, что он является партнером России в войне с Украиной, и сказал, что он представляет угрозу для всей Азии и, в частности, для Тайваня.

Карни сказал, что Китай является самой большой угрозой "с геополитической точки зрения".

"Мы принимаем меры для ее устранения", – добавил он.

Стоит отметить, что перед парламентскими выборами в Канаде две ведущие партии остро спорят о силе их поддержки Украины.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Канаде должны состояться 28 апреля.

Вопрос канадско-американских отношений будет главным в кампании, где либералы будут соревноваться за победу с Консервативной партией.

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