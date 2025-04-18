У Канаді перед виборами загострилась суперечка, хто найкраще допомагає Україні

Напередодні парламентських виборів у Канаді дві провідні партії гостро сперечаються щодо сили їхньої підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляла "ЄП" раніше, на передвиборчих дебатах лідер Ліберальної партії Канади й нинішній премʼєр-міністр Марк Карні та лідер Консервативної партії Пʼєр Пуальєвр посперечалися, хто більше підтримуватиме Україну у випадку перемоги на дострокових парламентських виборах.

Суперечка між партіями триває. Консервативна партія опублікувала на своєму сайті обіцянку, що новий консервативний уряд надасть Україні заморожені російські активи на суму 22 мільярди доларів "за героїчний захист своєї країни від жорстокого і незаконного вторгнення Путіна". Мова йде про кошти, заморожені на рахунках Euroclear (Бельгія), номіновані в канадських доларах.

Консерватори звинуватили керівну Ліберальну партію у тому, що вона мала роки, щоб домогтися виділення цих коштів Україні, але так і не змогла. "Консерватори швидко нададуть ці кошти Україні, щоб допомогти Україні захистити себе", – заявили у партії.

"Консерватори завжди пишалися підтримкою наших українських союзників. Саме консерватори першими запровадили закон Сергєя Магнітського, який уможливив санкції проти російських олігархів після незаконного та неспровокованого вторгнення Путіна в Крим", – заявив лідер консерваторів Пʼєр Пуальєвр.

Натомість, провідна членкиня Ліберальної партії Канади Христя Фріланд звинуватила Пуальєвра у тому, що він "підірвав канадський консенсус щодо України", голосувавши проти навчання українських солдатів, проти військової допомоги та проти вільної торгівлі з Україною.

"Коли він говорить про скорочення іноземної допомоги, він має на увазі Україну", – звинуватила політичного суперника Фріланд.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Канаді мають відбутись 28 квітня.

Питання канадсько-американських відносин буде головним у кампанії, де ліберали на змагатимуться за перемогу з Консервативною партією.

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