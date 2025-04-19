СМИ: Германия блокирует продажу истребителей Турции из-за ситуации с мэром Стамбула

Нынешнее правительство Германии препятствует поставке Турции около трех десятков истребителей Eurofighter из-за ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является ключевым политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Собеседники издания рассказали, что в правительстве Германии назвали арест Имамоглу важной причиной для принятия решения об отказе в выдаче экспортной лицензии.

В контексте ареста Имамоглу в немецких правительственных кругах говорят об "атаке на турецкую демократию".

В последние годы нынешний канцлер Олаф Шольц лично пытался развеять опасения по поводу экспорта истребителей Eurofighter в Турцию.

Во время конфиденциальных переговоров с Эрдоганом был достигнут значительный прогресс, и процесс одобрения "успешно продвигался".

Однако турецкий президент своими действиями против Имамоглу сорвал эти начинания, резюмирует издание.

Eurofighter – это совместный проект Германии, Италии, Испании и Великобритании. Самолеты строятся совместно. По этой причине для экспорта самолетов также требуется одобрение правительства Германии, что равносильно вето.

Мэр Стамбула находится под арестом с 23 марта по обвинениям в коррупции, которые он сам и его сторонники называют политически мотивированными и попыткой устранить конкурента действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Задержание мэра Стамбула также вызвало волну массовых протестов, которые власти жестко подавили, арестовав почти две тысячи человек, в том числе сотни студентов.

Оппозиционная Республиканская народная партия выдвинула Экрема Имамоглу своим кандидатом на президентских выборах 2028 года. Она также поощряет движение бойкота против компаний и предприятий, которые считаются близкими к турецкому правительству.

Кроме того, турецкая оппозиция призывает к досрочным выборам.

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