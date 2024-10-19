Шольц прокоментував можливий продаж Туреччині винищувачів Eurofighter

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проєкт щодо можливого постачання Туреччині винищувачів Eurofighter перебуває на ранній стадії і реалізується під керівництвом Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца наводить Reuters.

Німецький канцлер коментував можливі зрушення у питанні поставок Eurofighter Туреччині.

"Це те, що розвиватиметься і далі, але зараз його просувають звідти (з Великої Британії)", – сказав він під час пресконференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Турецький президент своєю чергою заявив про бажання "залишити позаду деякі труднощі" в постачанні продукції оборонної промисловості.

У липні Ердоган закликав Шольца зняти заборону на продаж Анкарі винищувачів Eurofighter.

За даними ЗМІ, Туреччина очікує "позитивних сигналів" від Німеччини щодо купівлі винищувачів Eurofighter.

Повідомляли також, що Німеччина вперше за тривалий час схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині.