ЕС критикует новый грузинский закон "об иноагентах", якобы скопированный у США

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковали новый закон "об иноагентах", принятый партией власти "Грузинская мечта".

Их совместное заявление 2 апреля распространила Европейская служба внешних дел, пишет "Европейская правда".

Каллас и Кос отметили, что новый грузинский закон "о регистрации иностранных агентов" и закон о телерадиовещании были приняты парламентом Грузии "без надлежащих общественных консультаций".

"Эти законы несут риск стигматизации работы общественных активистов, угрожают выживанию гражданского общества и независимых СМИ, сворачивают защиту прав человека, чрезмерно ограничивают основные свободы и подрывают демократический процесс принятия решений", – говорится в заявлении.

Топ-чиновники ЕС прямо подчеркнули, что новые законы "еще больше подрывают основы демократии в Грузии" и "принципиально несовместимы с ценностями ЕС в отношении демократии, верховенства права и плюрализма СМИ и далеки от того, что можно ожидать от страны-кандидата на вступление в ЕС".

"Возвращение Грузии на путь вступления в ЕС полностью в руках властей страны. Европейский Союз по-прежнему готов поддерживать европейские стремления грузинского народа и все усилия, направленные на демократическое, стабильное и европейское будущее Грузии", – отметили они.

Накануне парламент Грузии в окончательном чтении принял закон "о регистрации иностранных агентов", который, по утверждению правящей партии "Грузинская мечта", является аналогом американского FARA и его "прямой копией".

В то же время грузинские неправительственные и медийные организации заявляют, что закон FARA в США не препятствует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных СМИ, тогда как "незаконное правительство Иванишвили хочет переиначить российский закон, принятый против гражданского сектора".

Напомним, в Грузии уже более 120 дней продолжаются антиправительственные протесты, вызванные антиевропейскими заявлениями премьер-министра Ираклия Кобахидзе, вызвавшие волну недовольства среди гражданского общества и оппозиции.

Демонстранты требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов, обвиняя власть в авторитаризме и отходе от демократических принципов.

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