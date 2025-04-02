Рютте призвал не воспринимать слишком серьезно "безумные заявления" Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что не стоит воспринимать слишком серьезно "безумные заявления" относительно мирного соглашения с Украиной, которые озвучивают Владимир Путин и Россия, потому что это – способ ведения переговоров, присущий РФ.

Об этом Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе 2 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО подчеркнул, что заявления Путина и РФ относительно мирного урегулирования в Украине не стоит воспринимать серьезно, но на них надо обращать внимание и реагировать.

"Вы услышите много безумных вещей, которые исходят от Путина и от России, включая их требования по мирному соглашению и тому подобное. Я бы не воспринимал все это слишком серьезно. Хотя, конечно, мы должны всегда на это обращать внимание и реагировать на это", – заявил Марк Рютте.

Он пояснил, что имеет в виду, что "это – также способ, которым он (Путин) пытается вести переговоры".

"Я приветствую президента Трампа за выход из тупика, за начало дискуссии, за начальное 30-дневное прекращение огня по энергетической инфраструктуре, за шаги, сделанные в вопросе Черного моря. Конечно, мы надеемся на большее. Я знаю, что американская администрация работает над этим днем и ночью", – сказал генсек НАТО.

Он также добавил, что "для европейской стороны важно, что такие страны, как Великобритания и Франция, думают о ситуации после прекращения огня, мирного соглашения".

"Я бы комментировал каждое заявление Путина в СМИ, особенно когда речь идет о том, что американцы пытаются установить с точки зрения прекращения огня и мирного соглашения – но это не поможет. Тем не менее, вы услышите много странных вещей, исходящих из Москвы", – резюмировал Марк Рютте.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.

В свою очередь Трамп заявил в интервью NBC News, что он "разозлился" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.