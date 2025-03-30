Трамп говорит, что зол на Путина и угрожает новыми тарифами

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" и "раздражен", когда лидер России Владимир Путин поставил под сомнение легитимность украинской власти и призвал ввести временное внешнее управление в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал в воскресенье во время телефонного разговора с NBC News.

Глава Кремля Владимир Путин на днях предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

По словам Путина, уже с новым правительством можно будет начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия – чего может и не быть – но если я буду считать, что это была ее вина, я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", – заявил Трамп в воскресенье.

"Это будет означать, что если вы покупаете нефть в России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. На всю нефть будет установлена пошлина в размере 25%, от 25 до 50 пунктов на всю нефть", – сказал Трамп.

Комментарии Трампа появились после того, как он ранее раскритиковал Зеленского, заявив, что его утомило то, что президент Украины якобы хочет воевать, и называл его "диктатором".

"Будет 25% тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы", – сказал Трамп. Он отметил, что тарифы будут введены в течение месяца без соглашения о прекращении огня.

По его словам, Путин знает, что он разъярен. Но, отметил Трамп, у него с лидером РФ "очень хорошие отношения" и "гнев быстро рассеивается... если он делает правильные вещи".

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о запрете ударов по энергообъектам, однако эта договоренность на практике не действует. Россия продолжает атаковать украинскую энергоинфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.