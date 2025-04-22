В США падает рейтинг Трампа

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

Такой результат показал опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Около 42% респондентов опроса, который проводили в течение шести дней, одобрили работу Трампа на посту президента. Три недели назад опрос Reuters/Ipsos показал 43%, а сразу после инаугурации Трампа в январе – 47%.

Начало президентского срока Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки указов, расширяющих его влияние как на правительственные ведомства, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы.

Хотя рейтинг Трампа остается выше, чем в течение большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствуют о том, что многие американцы недовольны его шагами.

Около 83% из 4 306 респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет.

57% не согласились с утверждением, что "это нормально для президента США прекращать финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как ими управляют".

66% не считают, что президент должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.

Опрос показал, что по ряду вопросов, от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права, американцев, которые не одобряют деятельность Трампа, больше, чем тех, кто одобряет, по каждому вопросу в опросе.

Что касается иммиграции, его самой сильной сферы поддержки, 45% респондентов одобрили работу Трампа, но 46% не одобрили.

Около 59% респондентов, в том числе треть республиканцев, заявили, что Америка теряет авторитет на мировой арене. Опрос имел погрешность около 2 процентных пунктов.

Между тем, недавно опубликованные результаты опроса Gallup показали, что рейтинг одобрения Трампа в первом квартале его второго срока составлял 45% – больше, чем за аналогичный период его первого срока.

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